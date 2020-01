Smaltiva i sacchi di cemento bruciandoli, guai per un imprenditore

Sarzana - Val di Magra - Bruciava i sacchi di cemento invece che smaltirli correttamente. A finire nei guai è un imprenditore di Castelnuovo Magra denunciato dai carabinieri forestali del Comando stazione di Borghetto Vara. L’uomo è stato incastrato da una serie di segnalazioni arrivate ai militari dai colleghi sarzanesi.

Il titolare della ditta è stato denunciato all’autorità giudiziaria, per il reato di cui all’art. 256 del testo unico ambientale quindi per illecito smaltimento di rifiuti.

I militari, infatti, hanno accertato che nel piazzale aziendale era stato bruciato, al fine di non conferirlo ad un impianto autorizzato, circa un metro cubo di sacchi vuoti di cemento, classificati dalla normativa, in considerazione della natura originaria del contenuto, rifiuti speciali. Ulteriori quantitativi di tale rifiuto erano accatastati nel piazzale per essere illecitamente smaltiti con la medesima modalità.