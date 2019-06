Sarzana - Val di Magra - Oggi alle 14.25 in Via Caffaggio a Vezzano Ligure, si è verificato un incidente agricolo con il ribaltamento di un trattore guidato da un uomo di 64 anni.

Le condizioni del paziente sono apparse subito gravi per il trauma cranico riportato ai militi della Pubblica assistenza di Vezzano e all'equipaggio dell'automedica del 118 intervenuti sul posto.



Il 64enne dopo essere stato stabilizzato è stato accompagnato in codice rosso all'elisuperficie dove è stato preso in carico dal personale dell'elisoccorso Drago che lo ha trasportato all'ospedale San Martino di Genova.