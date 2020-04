Sarzana - Val di Magra - Si è spento a soli 64 anni all'ospedale di Carle (Cuneo) Adolfo Fabbri, luogotenente della Guardia di Finanza in pensione. Originario di Vezzano Ligure, da oltre un anno lottava con la malattia. Residente da tempo in piemonte, era in pensione da un decennio. Lascia la moglie e i due figli. Appasionato camminatore, negli anni Novanta si era occupato anche di indagini legate a Tangentopoli.