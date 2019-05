Si è spenta Mirca Iacobelli, il cordoglio dell'Ordine professionale degli infermieri spezzino

Sarzana - Val di Magra - L'Ordine professionale degli Infermieri spezzino piange una ulteriore perdita, dopo quella di Gian Carlo Canese della scorsa settimana: questa mattina si è infatti spenta, dopo una lunga malattia, Mirca Iacobelli, che ha lavorato per molti anni come infermiera prima in Medicina, e poi presso il servizio territoriale di Salute mentale di Asl 5, sempre a

Sarzana.



Nata nel 1967, e madre di due ragazzi ancora molto giovani, Mirca era in pensione dal 2018, a causa del progredire del male che oggi l'ha portata via, nel cordoglio dei familiari e dei colleghi.

Oltre al marito Alessandro ed ai suoi ragazzi, Mirca lascia le sorelle, e fra queste Manuela: anch'essa infermiera, in servizio sempre per Asl 5, presso il consultorio sarzanese di Via Paci.

L'Ordine si stringe ai familiari e rivolge un pensiero per i colleghi che a lungo hanno lavorato con lei.



I funerali si svolgeranno il 10 maggio alle 15, presso la chiesa di San Francesco, a Sarzana.