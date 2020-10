Sfreccia davanti alla pattuglia. Multato per oltre mille euro

Sarzana - Val di Magra - Durante l'ordinario servizio di controllo del territorio a Santo Stefano di Magra, una pattuglia della Polizia locale si è vista sfrecciare davanti agli occhi una Fiat Panda, che ha completamente omesso di dare la precedenza al veicolo di polizia costringendo l'agente a effettuare una brusca frenata per evitare la collisione. La pattuglia ha quindi inseguito l’auto e l'ha raggiunta dopo poche centinaia di metri costringendo il conducente ad accostare. Alla scena hanno assistito anche i militari di una pattuglia della Guardia di finanza della Spezia che visti i colleghi fermi ed impegnati nei controlli, si sono offerti in piena collaborazione. Gli agenti del comando di Santo Stefano e i militari della Guardia di Finanza hanno pertanto controllato approfonditamente il conducente e dagli accertamenti è emerso che si trattasse di un cinquantunenne di etnia rom originario di Triscone Balneario, in provincia di Bergamo, con numerosi precedenti di polizia.



Al medesimo sono state quindi contestate le seguenti infrazioni ai sensi del Codice della Strada: mancata precedenza; guida pericolosa; mancanza della cintura di sicurezza e mancato aggiornamento della carta di circolazione relativamente al nuovo proprietario dell’auto, per un totale di 1.065 euro e 15 punti di decurtazione dalla patente di guida.