Sequestrati trenta chili di formaggi al mercato settimanale di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Maxi sequestro al mercato settimanale di Sarzana da parte del personale veterinario dell'Asl 5 spezzino, coordinati dal dottor Olrandi. Il controllo ha portato all'individuazione di formaggi privi di rintracciabilità ed etichettatura, con caratteri organolettici non più idonei alla vendita.

Stando a quanto riscontrato dagli operatori, l'autonegozio controllato era sporco e non sanificato da tempo. Il commerciante che lo gestiva è stato multato con una sanzione da 1.500 euro. I prodotti in vendita, come detto per un totale di 30 chili, sono stati tolti dal commercio.

Secondo la normativa vigente tutti gli alimenti devono riportare in etichetta oppure sulla documentazione accompagnatorie informazioni obbligatorie da fornire ai consumatori e alle autorità sanitarie: lotto scadenza modalità di conservazione e/o utilizzo, ingredienti, allergeni, additivi, stabilimento si produzione pena la non conformità alla vendita ed al consumo.