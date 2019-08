Sei rifugiati politici in piazza Calandrini, perplessità del sindaco

Sarzana - Val di Magra - Non ha potuto fare molto se non esprimere perplessità sull'ubicazione della struttura il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli informata nei giorni scorsi dalla Prefettura della Spezia dell'arrivo, ai sensi dell'articolo 11 del 'decreto accoglienza', di sei richiedenti asilo. Persone che sono ora ospitate in un immobile privato della centrale piazza Calandrini, messa a disposizione dall'associazione di promozione sociale “La Falena”, soggetto che – anche dopo le modifiche apportate dal decreto dal governo in carica – ha dato la propria disponibilità all'autorità provinciale di pubblica sicurezza nonostante una quota giornaliera più bassa.



Palazzo Roderio ha quindi solo potuto prendere atto dell'arrivo, ribadendo e condividendo tramite il sindaco “i valori sottesi alla richiesta e lo spirito di accoglienza nei confronti di cittadini richiedenti protezione internazionale”. Decisamente meno istituzionale invece il parere dei sarzanesi che in queste ore sui social hanno commentato con parole anche forti l'arrivo delle sei persone esprimendo preoccupazione e accusando la giunta di scarsa trasparenza nonostante questa non abbia avuto particolare voce in capitolo. Sul fronte politico invece parole di benvenuto sono invece state espresse dal consigliere comunale Paolo Mione (Sarzana per Sarzana) mentre Casini (Pd) si è detta favorevole all'accoglienza.