Segue due ragazze per masturbarsi, fermato dopo fuga in auto

Sarzana - Val di Magra - Brutta avventura per due ragazze nella notte tra venerdì e sabato. Erano le due quando la coppia di amiche, in giro per Sarzana, si è resa conto di essere seguita da un'automobile grigia. Vani i tentativi di seminarla. Tant'è che il pedinatore è andato dietro alle due ragazze anche quando queste dal centro si sono dirette verso il Jux Tap, dove avevano intenzione di proseguire la serata. Allarmate dalla situazione, una volta trovatesi lungo la Variante le due ragazze si sono infilate le parcheggio del McDrive di McDonald's sperando di scoraggiare l'inseguitore, ma questo non si è dato per vinto e, anzi, ha messo l'auto di traverso tappando il varco, come a intrappolare le giovani. Queste hanno allertato i Carabinieri, comunicando loro anche la targa dei veicolo. Tempestivo l'intervento di una pattuglia dell'Arma, alla vista della quale il misterioso pedinatore ha ingranato la marcia dandosi alla fuga.



I militari lo hanno così inseguito, affiancandolo più volte e intimandogli di fermarsi, senza successo. Fino a quando non sono riusciti, con estrema perizia e attenzione, a tagliarli la strada in Via Pecorina, bloccandone la folle fuga. La fuga – questo ha detto l'identificazione – di un 30enne della Val di Magra con disagio psichico. Il ragazzo aveva i pantaloni abbassati, in quanto – ci sono dei precedenti - uso a masturbarsi al cospetto di determinate 'vittime' delle sue attenzioni, come le sventurate ragazze dell'altra notte. Il 30enne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per resistenza a pubblico ufficiale, vista la ripetuta disobbedienza a quanto intimato dai Carabinieri.