Se n'è andato Paolo Buonaguidi, storico esponente Dc

Sarzana - Val di Magra - Si è spento all'età di 98 anni Paolo Buonaguidi. Era stato dirigente di spicco della Democrazia Cristiana sarzanese negli anni 50' e 60'. I funerali si terranno oggi alle 10.00 in Santa Maria a Sarzana. Di seguito ricordiamo il ricordo di Paolo Bufano.



"Anni di scontri politici duri, di contrapposizioni muro contro muro. Era bello quando raccontava che affiggendo i manifesti elettorali, nel 48', se ci si incontrava con i Comunisti volava anche qualche sganassone... Ma nel 1995 - quando per i cattolici democratici si pose il problema se andare dietro a Buttiglione nel centrodestra berlusconiano o aderire all'Ulivo di Prodi - Paolo non ebbe dubbi nello scegliere la seconda strada, quella naturale.

E ancora negli ultimi anni in cui fu sorretto dalla salute volle puntigliosamente iscriversi al Partito Democratico e pur senza poterne frequentare le rare assemblee, seguiva con passione e commentava con la sua innata irruenza le situazioni politiche nazionali e locali, esterne ed interne al Partito (uno dei suoi bersagli polemici era - profeticamente - Matteo Renzi).

Ciao Paolo, arguto amico appassionato di politica disinteressatamente, e perciò merce rara nel mondo di qua che oggi hai lasciato. Riposa in pace fra i giusti".