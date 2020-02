Scoppiato bancomat nella notte a Caniparola. E un altro colpo a 30 chilometri di distanza

Sarzana - Val di Magra - Due colpi al bancomat che potrebbero superare i 100mila euro. Due esplosioni, a distanza di un paio d'ore l'una dall'altra, hanno rotto il silenzio della notte di Caniparola (frazione del comune di Fosdinovo) e del Cinquale (frazione di Montignoso). Nel primo caso l'allarme è scattato intorno all'1 quando i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione di un'anomalia nel sistema di videosorveglianza: in particolare le telecamere dell'ufficio postale di viale Malaspina erano state oscurate con della vernice spray nera.



Sul posto si sono precipitate le pattuglie del Nucleo radiomobile dei carabinieri, arrivati alcuni secondi dopo il compimento del furto, tanto che nell'aria c'era ancora l'odore di esplosivo e una cospicua quantità di fumo era ancora presente all'interno dell'ufficio postale. La banda di rapinatori, probabilmente composta da tre persone, era riuscita a fuggire pochi secondi prima su un'auto di grossa cilindrata. Al momento non è ancora possibile stabilire l'entità di questo furto, la somma di denaro rubata deve essere quantificata, ma quel che è certo è che i malviventi sono riusciti a portare via quanto il dispositivo Atm conteneva.



Un paio di ore dopo, intorno alle 3 un'altra auto di grossa cilindrata, si è invece fermata di fronte alla filiale della Carige (ex-Cassa di Risparmio di Carrara) di viale Marina al Cinquale di Montignoso. Da lì è sceso un commando composto da 4-5 persone che, con modalità simili a quanto accaduto a Caniparola, ha fatto esplodere il bancomat. Il colpo, anche in questo caso è riuscito, e i malviventi sono riusciti a scappare con un bottino di 50-60mila euro. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato, intervenuta sul posto che le volanti e la squadra scientifica. Si è trattato, praticamente, di un colpo fotocopia rispetto a quello messo a segno nella notte del 25 gennaio scorso a Romagnano, dove erano stati rubati circa 100mila euro.



Le indagini affidate nel primo caso ai carabinieri e nel secondo alla Polizia sono in corso e dovranno stabilire se c'è qualche connessione tra i due furti avvenuti la notte scorsa. Negli stessi minuti in cui avveniva il primo furto, a Caniparola si è registrato anche il furto di un'auto, una Fiat 500, che, però non avrebbe avuto un ruolo attivo nel colpo. L'auto, infatti, è stata ritrovata poche ore dopo nella stessa zona.



Matteo Bernabè