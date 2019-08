Scontro nell'area industriale, guidatore rimane bloccato nell'abitacolo

Sarzana - Val di Magra - Paura per una coppia questa mattina ad Arcola. Per dinamiche in fase di accertamento un tir della Arcola petrolifera e la vettura sulla quale viaggiavano marito e moglie sono entrate in collisione. L'impatto è stato violento, l'auto è rimasta incastrata tra il camion e la siepe. Il marito, 64enne, è rimasto bloccato nell'abitacolo. Sono arrivati i Vigili del Fuoco di Sarzana a tagliare le lamiere e liberarlo. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, di Arcola, l'automedica delta 3 da Brugnato e la Polizia municipale.



L'uomo è stato ricoverato in codice rosso alla Spezia per dinamica, la moglie è rientrata in codice giallo. Il camion al momento dell'incidente non aveva carico.