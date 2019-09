Scontra un'auto parcheggiata, l'alcol test lo tradisce

Sarzana - Val di Magra - Ieri sera una volante del Commissariato di Sarzana, durante il consueto servizio di controllo del territorio, interveniva per prestare i primi soccorsi in un incidente stradale appena avvenuto sulla via Aurelia. Il conducente del veicolo, catanese 49enne, autore del sinistro affermava di aver perso il controllo dell’auto urtando un veicolo regolarmente parcheggiato al lato della strada.

I poliziotti intervenuti notavano immediatamente che il soggetto emanava alito vinoso ed aveva difficoltà nella parlata, pertanto, lo sottoponevano al test alcolemico. Risultava una presenza di alcool quattro volte superiore al limite consentito, che certificava l’evidente stato di ebrezza del guidatore. L’uomo, cui veniva quindi ritirata sul posto la patente di guida e sequestrato amministrativamente il veicolo, veniva denunciato in stato di libertà all’Ag per il reato di guida in stato di ebrezza.