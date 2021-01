Scomparsa di Vincenzi, l'ex preside Petricone: "Lo porteremo sempre nel cuore"

Sarzana - Val di Magra - “Addio caro professore, abbiamo lasciato insieme la scuola che abbiamo tanto amato, con la consapevolezza di avere dato tanto ma anche ricevuto molto, ti porteremo sempre nel cuore”. Vilma Petricone, ex dirigente scolastica del Parentucelli-Arzelà ricorda così Lorenzo Vincenzi, mancato oggi all'età di 68 anni. Insieme hanno condiviso gli ultimi anni dei rispettivi percorsi, fino al saluto al termine dell'anno scolastico 2019.

“Vincenzi era un'istituzione per il liceo di Sarzana – sottolinea oggi Petricone – era il più colto e approfondito cultore non solo della letteratura e della storia del Novecento, ma anche un appassionato di musica classica che spesso inseriva nelle sue dotte lezioni. Con lui abbiamo progettato l'iniziativa “Classica al classico” che lo riempiva di soddisfazione per la portata culturale che l'evento sapeva trasmettere ai ragazzi. Era una fonte inesauribile per ogni convegno letterario al quale gli riservavo sempre un posto d'onore e d'intervento, sapendo che avrebbe affascinato tutto l'uditorio. In un tempo di scarse formalità non dimenticherò mai il suo ostinato e piacevole rispondere all'appello durante il Collegio docenti, alzandosi e inchinandosi, lui solo, in segno di rispetto per l'autorità. Un gesto denso di cultura – conclude – riconoscimento istituzionale e umiltà socratica. Se n'è andato troppo preso e umilmente così come si poneva a scuola”.