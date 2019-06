Schiacciato dal furgone dopo la carambola in A12

Sarzana - Val di Magra - C'è una vittima nell'incidente avvenuto sull'A12 che questa notte ha squarciato il silenzio della Val di Magra. Nel tratto tra i caselli di Sarzana e La Spezia, poco prima della svolta che immette sull'A15, un furgone e un tir sarebbero venuti in contatto con esiti tragici. Un uomo è stato ritrovato privo di vita sotto il furgone ribaltato dopo l'urto contro il camion. I Vigili del fuoco hanno lavorato per ore per districare i due mezzi incastrati mentre la Polizia stradale si occupava dei rilievi del caso che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro.

Sul posto anche l'automedica Delta2 del 118 con medico e infermiere, e poi le ambulanze delle Pubbliche assistenze di Romito Magra, Luni e Santo Stefano Magra, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Ci sarebbero infatti anche cinque feriti, trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.



Aggiornamento 8.49 - Sarebbe un'autovettura, e non un tir come precedente comunicato, l'altro mezzo coinvolto nell'incidente di questa notte.