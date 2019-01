Scarpe lussuose con la carta di credito di un altro, minorenne nei guai

Sui fatti ha lavorato il commissariato della Polizia di Stato di Sarzana: l'indagine ha portato alla denuncia di un giovane sarzanese.

Sarzana - Val di Magra - Spese pazze con la carta di credito di un'altra persona. E' costata abbastanza cara questa bravata a un minorenne sarzanese che ha fatto acquisti per 405 euro a danno di un torinese. L'uomo si era presentato in commissariato a Sarzana per denunciare i movimenti della sua carta avvenuti a sua insaputa dopo che il suo istituto bancario gli ha inviato una serie di notifiche. Il proprietario è riuscito a bloccare tutto però, ormai, almeno 400 euro erano andati in fumo. Quel bel gruzzolo era servito per acquistare un paio di sneakers di marca e per l'appunto costosissime.



La Polizia di Stato ha così proseguito con indagini e verifiche incrociate contattando l'azienda che ha venduto il prodotto riuscendo a ottenere l'indirizzo del destinatario. Alla fine sono andati a bussare a casa di un giovanissimo che vive con i genuitori e custodiva proprio nella sua cameretta le preziose sneakers costate un occhio della testa. Per lui è scattata una denuncia per indebito utilizzo di carta di credito. Le scarpe sono state sequestrate.