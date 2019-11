Scappa con la droga in tasca ma cade e viene preso dalla Polizia

Sarzana - Val di Magra - Nel pomeriggio del 13 novembre a Sarzana e nella serata di ieri alla Spezia sono stati effettuati due servizi straordinari di controllo del territorio. A Sarzana gli uomini del Commissariato, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio ed il degrado urbano, nel corso del quale è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, un cittadino italiano di 22 anni pregiudicato, residente in provincia di Caserta ma domiciliato a Sarzana. Notato dagli operatori tra un gruppo di giovani che sostavano in via Cittadella, risultava sprovvisto di documenti e, con la scusa di andarli a prendere, si dava a precipitosa fuga, cadendo a terra poco dopo. Soccorso dagli operatori dichiarava di essersi spaventato e rifiutava di essere sottoposto a cure, estraendo dalla tasca 6 involucri di plastica nera contenenti sostanza stupefacente di tipo hashish per complessivi gr. 8 circa, debitamente sequestrata. Al termine degli atti di rito veniva deferito all’A.G. ai sensi dell’art.73 D.P.R. 309/90.

Alla Spezia, gli equipaggi della Questura, sempre coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, hanno effettuato un servizio serale di contrasto ai reati contro il patrimonio ed alle forme di degrado urbano, effettuando inizialmente un controllo agli avventori di un bar del Canaletto, per poi dirigersi verso il centro cittadino, ove venivano effettuati controlli con particolare riguardo alle aree di Piazza Verdi, Giardini Pubblici, scalinate adiacenti a Piazza del Bastione e Via del Prione.

I servizi, hanno consentito di identificare decine di persone delle quali 14 risultate gravate da precedenti di polizia.