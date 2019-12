Sarzana, stop ai botti da lunedì sera fino alla mattina del 2 gennaio

Sarzana - Val di Magra - Stop all'uso di articoli pirotecnici e botti di ogni classe, specie e tipo – compresi quelli a basso o inesistente impatto acustico o senza detonazione - dalle 20.00 di lunedì 30 dicembre alle 8.00 di lunedì 2 gennaio 2020. Questo recita l'ordinanza diramata in queste ore dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, provvedimento valevole su tutto il territorio comunale. Per i trasgressori, sanzioni dai 75 ai 500 euro. Il medesimo divieto è esteso anche all'utilizzo di spray urticanti. L'ordinanza è stata adottata per ragioni di sicurezza legati alla “copiosa affluenza di pubblico” e alla “conformazione degli spazi”. Questo per tutelare, come si legge nel documento, l'incolumità delle persone, degli animali domestici e selvatici, dei beni materiali. Sarà inoltre in vigore la norma 'antivetro', prevista al Regolamento di Polizia urbana, che impedisce agli esercenti di vendere bevante da asporto in contenitori di vetro dalle 22.00 alle 8.00. Il divieto è inerente altresì il consumo di bevande in contenitori di vetro, sempre dalle 22.00 alle 8.00 (ogni giorno), possibile solo negli spazi dei locali che li hanno somministrati.