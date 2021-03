Sarzana, spacciava eroina in pieno centro città, scattano le manette

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sarzana, impegnati in un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro cittadino, hanno colto sul fatto un italiano, Già noto per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti, mentre cedeva due dosi di eroina ad un giovane poco più che ventenne. Dopo un attento servizio di controllo e pedinamento, i militari hanno notato i due soggetti appartarsi in un vicolo adiacente la centralissima Piazza Garibaldi, zona abitualmente frequentata da ragazzi ed adolescenti: in pochi attimi, sotto ai loro occhi, è avvenuta la cessione della droga. Immediatamente i carabinieri in borghese hanno bloccato i due e li hanno condotti in caserma. Il pusher ha così collezionato un altro arresto per detenzione di sostanze ai fini di spaccio e questa mattina lo attende il rito direttissimo presso il Tribunale della Spezia, mentre il giovane acquirente, anche lui già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.