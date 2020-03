Sarzana piange la scomparsa di Lara Lenatti

Sarzana - Val di Magra - In un momento già complicato per tutta la cittadinanza oggi Sarzana affronta anche la scomparsa di Lara Lenatti, 43enne che da tre anni a questa parta aveva combattuto la sua battaglia contro il tumore al seno metastatico, cercando di sensibilizzare tutti sull'importanza della ricerca e della prevenzione raccogliendo anche fondi per aiutare tutte le persone colpite. Un impegno encomiabile portato avanti in prima persona grazie alla sua associazione “Il filo di Lara” con la quale aveva organizzato e promosso numerosi eventi, l'ultimo dei quali a dicembre al Teatro degli Impavidi con il cantante e musicista Giovanni Nuti.



“Siamo donne 'invisibili' – aveva sottolineato in quell'occasione con la ferma pacatezza che la contraddistingueva – e vogliamo che si trovino cure che ci permettano di avere un futuro, per noi e per le nostre famiglie”. E proprio la sua famiglia, il compagno Giacomo Devoto titolare delle Officine del Cibo e il figlioletto di 6 anni hanno combattuto al suo fianco in questi anni, circondati dall'affetto dei tantissimi amici e di tutte le persone coinvolte nell'organizzazione degli eventi benefici nei quali Lara aveva sempre messo tutte le sue forze, con una tenacia che in un momento come questo deve essere di esempio per tutti. Nuovi appuntamenti ai quali stava lavorando anche in questo periodo prima del ricovero di una quindicina di giorni fa in condizioni molto complicate che si sono purtroppo aggravate.



"In questo momento di sofferenza e dolore di tutta la nostra Nazione – afferma il sindaco Cristina Ponzanelli a nome di tutta la città- ci ha lasciato Lara Lenatti. Resterà la memoria del coraggio con cui ha combattuto un male terribile, resterà l'esempio della forza della sua battaglia, che è la stessa di tantissime donne. Grazie a Lara per ciò che ha insegnato alla nostra comunità, non lo dimenticheremo. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari e del suo bellissimo bambino. Ora più che mai grazie a Lara e a tutti coloro che stanno combattendo una battaglia pari alla sua, in questo momento difficilissimo”.



“La speranza era tanta e la voglia di vivere ancora di più – ha scritto Giacomo – le parole non servono, i gesti ancora meno, se ci fosse stata una Giustizia la tua non si sarebbe fermata né oggi né mai”. Quello per Lara Lenatti è un cordoglio che riguarda la comunità che si stringe affettuosamente attorno ai suoi cari e a tutte le persone che le sono state vicine in questi anni.