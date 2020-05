Sarzana - Val di Magra - Cordoglio a Sarzana per l'improvvisa e prematura scomparsa di Katia Cagnoli, che se ne è andata per un malore a soli 44 anni. Viveva nel cuore del centro storico sarzanese. Ricoverata d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea della Spezia dopo essersi sentita male, purtroppo non ce l'ha fatta. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore sui social network.