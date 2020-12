Sarzana, la Polizia identifica gli aggressori di Piazza Garibaldi: hanno vent'anni

Sarzana - Val di Magra - Agli investigatori del Commissariato di Sarzana sono bastati pochi giorni per giungere all’individuazione del responsabile dell’aggressione ai danni di una coppia di coniugi, avvenuta per questioni di viabilità nei giorni scorsi in Piazza Garibaldi a Sarzana. La coppia, che era in transito a bordo del proprio veicolo, stava procedendo a passo d’uomo

quando si imbatteva in un gruppetto di giovani a piedi che impediva il passaggio. All’invito del marito di spostarsi per far spazio all’auto, un ragazzo del gruppo reagiva in modo violento. Per l’autore, un 20enne residente ad Ameglia, è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato, ingiuria e minacce. Un altro giovane del gruppo, un 20enne sarzanese, è stato a sua volta deferito all’Autorità giudiziaria per minaccia aggravata, poiché nella circostanza aveva minacciato, con un sasso in mano, la coppia di coniugi. Il 20enne amegliese è già noto al Commissariato perché si era reso responsabile di un analogo episodio lo scorso mese di settembre, quando, a bordo del suo veicolo, aveva minacciato e oltraggiato un pedone nel centro di Sarzana. Per le sue reiterate condotte, la posizione del giovane è ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura per l’adozione dei provvedimenti di competenza.