Sarzana, forzano il cancello e rubano una Panda

Sarzana - Val di Magra - Ladri in azione stanotte a Sarzana in Via Privata Canale Lunense, breve arteria che si stacca da Via San Francesco per poi ad essa ricongiungersi. I malfattori hanno forzato il cancello di un'abitazione e hanno rubato l'automobile parcheggiata in giardino, una Panda grigio chiaro targata FG596PS. La ragazza proprietaria del mezzo ha fatto regolare denuncia ai Carabinieri e a sparso la voce via social sperando di trovare qualche informazione utile a recuperare il maltolto. Pochi giorni fa a San Terenzo il furto dell'auto dello studioso e poeta Angelo Tonelli, che in queste ore ha reso noto come, sebbene della sua auto non ci sia traccia, almeno siano stati ritrovati alcuni oggetti personali che erano dentro il mezzo, quali libri e vestiti. “Sono stati ritrovati intrisi di pioggia in un bosco sopra Sarzana dal gentilissimo signor Claudio e da sua moglie”, ha spiegato Tonelli su Facebook. L'auto è un'attempata Lancia Libra grigio metallizzato, sul cruscotto tre maschere bianche e una rossa.