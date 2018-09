Sarzana dall'alto, il sindaco in elicottero con la Guardia Costiera

Sarzana - Val di Magra - Ieri pomeriggio il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, accompagnata dal responsabile del suo staff, Giorgio Borrini, ha sorvolato il territorio sarzanese a bordo di un elicottero AW139 della base aeromobili Guardia Costiera di Sarzana alla presenza del comandante C.V. Paolo Cafaro e del comandante della sezione volo elicotteri C.F Domenico Lisa. Nell'occasione il primo cittadino ha avuto modo di vedere alcune criticità del territorio sarzanese da un osservatorio privilegiato oltre ad assistere ad una esercitazione di intervento in mare. Ponzanelli ha sottolineato lo stretto legame tra il Comune e la Guardia Costiera che ha ringraziato per il lavoro svolto quotidianamente per la sicurezza dei sarzanesi e per la messa a disposizione di mezzi per una migliore ricognizione del territorio.