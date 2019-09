Sarzana capofila per sicurezza integrata con Ameglia e Lerici

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto ieri in prefettura alla Spezia alla presenza del sindaco Cristina Ponzanelli, del Prefetto, del Questore e dei rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, ha dato il via libera all'unanimità al Protocollo d'Intesa per la sicurezza integrata varato dall'Amministrazione comunale. Sarzana, con Ameglia e Lerici, parteciperà quindi in qualità di Comune capofila al bando regionale finalizzato all'erogazione dei fondi che saranno destinati all'acquisto di apparecchiature per migliorare le dotazioni di pronto intervento a disposizione della polizia locale.



Si tratta del bando varato nei mesi scorsi dalla Giunta regionale sugli investimenti nella sicurezza integrata la cui finalità, condivisa e soggetta ad approvazione del Comitato Ordine e Sicurezza, è quella di incrementare le dotazioni di videosorveglianza mobile per monitorare aree critiche sotto il profilo della convivenza civile, della sicurezza stradale, della sicurezza urbana e pubblica, anche in relazione a eventi di richiamo che possano interessare il territorio dei Comuni aderenti al Protocollo d'Intesa della durata di cinque anni e un contributo di 60mila euro totali che verranno divisi in base alla grandezza dei comuni (50% Sarzana, 30% Lerici, 20% Ameglia).

Con la sua quota di 30mila euro la città potrà quindi acquistare 23 telecamere mobili, un etilometro, 3 dash-cam (telecamere da cruscotto per le auto della polizia locale) e 6 body-cam (telecamere indossabili dagli agenti della polizia locale sia per la loro sicurezza che per quella dei cittadini).



Alla riunione, come detto, era presente il sindaco Cristina Ponzanelli che per l'occasione ha anche fatto il punto con Prefetto e Questore su tutte le tematiche riguardanti la sicurezza della città e del territorio. “Il bando per la sicurezza integrata – ha spiegato - rappresenta un'altra opportunità per intercettare fondi, utili non soltanto alla città ma all'intero territorio. Ringrazio a questo scopo le amministrazioni comunali di Lerici e Ameglia per il loro contributo e per la collaborazione: quello della sicurezza è un tema critico al quale stiamo lavorando da mesi, che merita di essere affrontato anche in una prospettiva di territorio più ampia e non limitata alle mura cittadine. Ringrazio il prefetto e il questore per l'attenzione che stanno dedicando incessantemente a Sarzana, oltre a tutte le forze dell'ordine e al comandate della polizia locale Franzini insieme alla sua squadra per il lavoro che svolgono quotidianamente”.



“Grazie a questo finanziamento - conclude l'assessore alla sicurezza Stefano Torri - potremo finalmente acquistare strumentazioni all'altezza dei servizi per il controllo e il monitoraggio del territorio di cui Sarzana ha bisogno. È nostra intenzione utilizzare le nuove telecamere mobili, mettendole a disposizione degli operatori per gli interventi di sicurezza sul territorio, ma anche per migliorare e rendere più efficace il controllo di aree soggette a spaccio e all'abbandono di rifiuti. Molti utili al controllo di sicurezza stradale le altre strumentazioni, tra cui l'etilometro che finalmente consentirà ai nostri agenti di verificare nell'immediatezza l'affidabilità degli automobilisti fermati ai posti di blocco”.