Sarzana alla riscossa: più controlli. Sgravi per chi investe in telecamere

Ieri un vertice in prefettura del Comitato ordine e sicurezza. Pochi giorni prima l'annuncio del vice sindaco: "Aiuti per chi acquista impianti esterni".

Sarzana - Val di Magra - La stazione ferroviaria di Sarzana diventa sorvegliata speciale anche del Comitato ordine e sicurezza che si tiene regolarmente in prefettura. I vertici si sono incontrati ieri, alla Spezia, e sono già stati stilati i primi obiettivi da conseguire. Parallelamente, il vice sindaco Eretta e l'assessore Torri hanno annunciato sgravi fiscali ai commercianti che installano un sistema di videosorveglianza esterna.



Sarzana dunque risponde così ai recenti episodi di cronaca e ai problemi legati alla sicurezza che negli ultimi giorni hanno creato non poca preoccupazione tra i cittadini, a partire dalla razzia all'interno di numerose attività commerciali. Per l'ultima, ai danni di un negozio di parrucchiera è stato denunciato un 22enne (clicca qui).



Con il nuovo provvedimento e l'incontro in prefettura la stazione ferroviaria torna alla ribalta della cronaca il tema della stazione ferroviaria di Sarzana(delle varie problematiche CDS ne aveva parlato qui).

In merito il Comune in una nota spiega come si muoverà il comitato. " Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza indivuduerà da subito misure per garantire la sicurezza alla stazione ferroviaria e verranno messi in atto maggiori controlli nel centro storico cittadino da ultimo al centro di una serie di furti".

L'accordo è stato fatto dal primo cittadino Cristina Ponzanelli il Prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi e il Questore vicario della Spezia Giuseppe Mariani. Confrontandosi con le massime autorità del territorio in materia di sicurezza pubblica la prima cittadina della nostra città ha chiesto, d'accordo con l'assessore alla sicurezza Stefano Torri, “che si lavori sul coordinamento tra tutte le forze dell'ordine, compresa la polizia locale, al fine di ottimizzare la presenza e il controllo su tutto il territorio sarzanese”. Una richiesta che Prefettura e Questura hanno accolto dando il loro assenso alla costituzione in tempi brevissimi di un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza".



Per quanto riguarda il tema "telecamere" è il vicesindaco Costantino Eretta a parlarne sul suo profilo social annunciando, come detto in accordo con Torri, sgravi fiscali ai commercianti che installano un sistema di videosorveglianza esterna.

"Soltanto deterrenti efficaci e presidio del territorio possono dare più sicurezza alle nostre strade e agli esercizi commerciali - spiega Eretta sui social -, soprattutto in orario notturno. Una alleanza virtuosa con i commercianti, a cui l’Amministrazione deve venire incontro quando si parla di spese per la sicurezza, è la ricetta vincente per contrastare fenomeni di degrado, microcriminalità e furti".