Sarzana, 400 euro di multa a un 26enne sprovvisto di mascherina

Sarzana - Val di Magra - Nella serata di sabato scorso il servizio di controllo del territorio di Sarzana e del rispetto delle normative anti Covid, diretto da un ispettore superiore del commissariato della Polizia di Stato, si è svolto nei tradizionali luoghi di aggregazione e nei noti luoghi a rischio assembramento, in particolar modo in Piazza Garibaldi, Piazza Matteotti e Piazza Martiri, area “Cabano” e nel centro storico, dove insistono la maggior parte dei locali frequentati dai giovani.



Nell’ambito di questi controlli è stata elevata una sanzione di 400 euro ad un 26enne proveniente da un comune limitrofo che passeggiava per le vie del centro senza indossare la mascherina. All’esortazione degli agenti di provvedere immediatamente ad indossarla il giovane rispondeva candidamente di non averla nemmeno al seguito. L’art. 1 del Dpcm del 13 ottobre scorso prevede l’obbligo di avere sempre a disposizione una mascherina per proteggersi, a prescindere dall’obbligo di indossarla in determinati ambiti.