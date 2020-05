Santo Stefano piange Marco Belloni

Sarzana - Val di Magra - Comunità santostefanese in lutto per la prematura scomparsa di Marco Belloni. Titolare di una ditta di infissi e serramenti, lascia la moglie e un figlio trentenne. E tantissimi amici e persone che gli volevano bene e che ora lo ricordano, fuori da ogni retorica, per generosità, gentilezza e bontà d'animo. Un sentito ricordo anche dal Goto Club, di cui era colonna portante. "Il terribile nemico invisibile contro cui stiamo combattendo da mesi lo ha portato via e lascia ammutolita tutta la nostra comunità. Marco era un pezzo importante della nostra storia e porgo le più sincere condoglianze a tutti i suoi cari", lo ha ricordato il sindaco Paola Sisti.