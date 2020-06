Santo Stefano, guasto alla condotta che rifornisce gran parte del paese

Sarzana - Val di Magra - Perdite d'acqua in corso a Santo Stefano con conseguenti disagi per la cittadinanza, in promis le interruzioni dell'erogazione. I guasti alla rete sono principalmente nella zona di Via Roma e in quella della stazione (nella foto, perdita in Via Pussasqua, adiacente lo scalo ferroviario).

"Quello di Via Roma è un guasto piuttosto grave alla condotta principale che porta acqua a gran parte del paese. Un problema a cui, come rilevato dai tecnici Acam, non era possibile rimediare senza sbucare", ha spiegato il sindaco Paola Sisti, precisando che probabilmente anche oggi dovrà essere sospesa l'erogazione idrica per qualche ora per consentire la riparazione. La prima cittadina ha altresì informato di aver chiesto un intervento anche per la zona della stazione.