Santo Stefano, ecco l'ordinanza 'anti botti'

Sarzana - Val di Magra - Visto il concerto di capodanno in programma stasera a Santo Stefano in Piazza Garibaldi il sindaco ha emanato un'ordinanza che, su tutta la Piazza Garibaldi, dalle ore 22:00 del 31/12/2018 alle ore 2:00 del 01/01/2019, vieta l'accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie compresi i giochi pirici di libera vendita. Vieta inoltre la detenzione nell'area sopra indicata di bottiglie/contenitori di vetro e lattine.

Infine, considerate le conseguenze negative a carico degli animali d’affezione, di animali selvatici e di allevamento, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora , con conseguente rischio per la loro incolumità e più in generale per la sicurezza stradale e urbana, per il resto del territorio comunale è consentito l’utilizzo di fuochi d’artificio solo se a basso impatto acustico.