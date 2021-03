Santo Stefano dice addio a Franco Monticelli, consiglio comunale rinviato

Sarzana - Val di Magra - Santo Stefano oggi pomeriggio ha dato l'ultimo saluto a Franco Monticelli, figura nota e benvoluta, spentosi a 74 anni. Era membro della Squadra comunale di Protezione civile, che lo ricorda come “un uomo buono, gentile e generoso. Una bella persona”, parole certo non di circostanza e condivise dalla comunità. Era zio del consigliere comunale Alberto Monticelli, ragion per cui il consiglio comunale di Santo Stefano di oggi pomeriggio, subito dopo l'appello, è stato rinviato in segno di rispetto. La settimana scorsa invece il consiglio era stato sospeso dopo un paio d'ore per l'arrivo della notizia della morte a soli 40 anni di Antonio Giobbe, figlio dell'ex assessore Gennaro.