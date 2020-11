Santo Stefano, chiusura domenica per la ciclopedonale

Sarzana - Val di Magra - Il Servizio comunale di Protezione civile di Santo Stefano Magra comunica la chiusura domenicale della tratto santostefanese della pista ciclopedonale lungo il Canale lunense. "In esito ai monitoraggi eseguiti - spiega l'assessore alla Prociv Jacopo Alberghi -, al fine di prevenire probabili assembramenti, abbiamo deciso in via prudenziale di disporre la chiusura domenicale della pista ciclabile, pista che sarà dunque chiusa per il giorno di domenica mattina dalle ore 8.30 e sarà nuovamente fruibile il lunedì. La scelta è ovviamente motivata in ragione dei maggiori flussi della domenica, specie in considerazione delle attuali limitate possibilità di spostamento extra comune. Ci teniamo a precisare che, finché possibile, vorremmo evitare una chiusura totale e che molto dipenderà dall’uso responsabile della pista da parte di tutti gli utenti (distanziamento, protezioni in attività motoria, uso individuale o familiare, etc.). In ogni caso domenica sarà possibile svolgere sport e attività motoria sulla pista ciclabile entro e non oltre le ore 8.30 del mattino".