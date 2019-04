Santo Stefano: alunni 'trattenuti' a scuola e frana per Ponzano superiore

Sottopassaggi allagati, provvedimenti da allerta arancione. Traffico in affanno, mezzo pesante fermo sulla Via Cisa.

Sarzana - Val di Magra - "Nonostante l’allerta gialla non lo preveda come obbligatorio, visto l’evento in atto, il Comune di Santo Stefano di Magra ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e sono in corso i monitoraggi del territorio". Ad annunciarlo Jacopo Alberghi, assessore alla Protezione civile. Palazzo civico ha inoltre disposto la chiusura di cimiteri e impianti sportivi come accade in allerta arancione.



Per ragioni di sicurezza, l’orario di uscita da scuola dei bambini delle scuole medie e delle elementari di Madonnetta è posticipato alle ore 15.30. Sono stati attivati servizi straordinari per mensa e trasporto pubblico, in modo da limitare i disagi.



Diffusi gli allagamenti sul territorio comunale. Si segnala una situazione particolarmente delicata nella viabilità a ridosso dell'area retroportuale e in Via Cisa Vecchia. Acqua a livelli importanti nel sottopassaggio tra la rotonda adiacente Fabbrica e Decathlon e l'imbocco del raccordo. In generale tutti i sottopassi santostefanesi sono in sofferenza e da evitare; chiuso da diverse ore, con semaforo rosso attivo, quello di Via De Gasperi; chiuso nel corso dell'allerta quello tra raccordo e rotonda tra Fabbrica e Decathlon. Traffico a singhiozzo. Sulla Via Cisa, a Ponzano, verso le 13.45 un camion è andato in panne e la situazione si è ulteriormente ingolfata fino alle 15.00, quando il problema è stato risolto. Via Gramsci, che porta da Santo Stefano a Ponzano Superiore, è stata chiusa a causa di una frana.



Il Comune inoltre informa la cittadinanza che a causa di evento meteo avverso in data odierna, si è verificata l'interruzione della linea telefonica fissa del Comando Polizia Municipale (0187/699913). Per emergenze è possibile contattare la linea mobile al numero 335-7212215.



"Sono molto preoccupato. Questa è una chiara allerta rossa e non certamente gialla", ha commentato il consigliere regionale Francesco Battistini postando alcune foto scattate mentre solcava la annacquata viabilità santostefanese.