San Bartolomeo, muoiono sei anziani positivi al Covid-19

Sarzana - Val di Magra - Salgono a 336 i pazienti deceduti con positività al Covid-19 negli ospedali spezzini da inizio pandemia. Si sono infatti spenti all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana 6 delle 15 vittime registrate nelle ultime 24 ore in Liguria (totale 3.235 da inizio pandemia). Le vittime riferite al San Bartolomeo avevano dagli 81 ai 95 anni; si tratta di quattro uomini e due donne, deceduti tra il 20 e il 23 gennaio. Delle altre vittime liguri, 6 sono relative al 2020: è infatti in corso una verifica che sta portando all'inclusione di 'schede' decesso precedentemente non inserite. Una di queste, spentasi il 9 dicembre, è una donna di soli 37 anni, deceduta con positività al virus a Villa Scassi.



Altro dato riferito dal bollettino regionale odierno: sono 293 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.117 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, 41 sono residenti nello Spezzino, che attualmente conta 904 (-12) positivi attivi (totale Liguria 6.266, 82 in meno rispetto a ieri). Sono poi 60 i guariti in tutta la regione nelle ultime 24 ore (oltre 58mila da inizio pandemia.



Capitolo ospedalizzazioni: sono 667 in Liguria i ricoverati Covid-19 positivi (+11), 64 dei quali in terapia intensiva. Resta pressoché invariata la situazione in Asl 5: 7 ricoverati (come ieri), di cui uno in terapia intensiva, al Sant'Andrea; 145 (-1) ricoverati di cui 9 in Ti al San Bartolomeo. Sono infine 3.945 (+31) i liguri in isolamento domiciliare e 5.058 (-9) quelli in sorveglianza attiva, di cui 686 (+43) in Asl5.