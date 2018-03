Sale e spazzaneve, Santo Stefano sotto controllo

Sarzana - Val di Magra - "Un lavoro fantastico, grazie a tutti quelli che si sono dati da fare per evitare situazioni difficili". Parola del sindaco di Santo Stefano Paola Sisti, soddisfatta per come la macchina comunale sta affrontando l'allerta neve. Ieri Palazzo civico ci ha dato dentro con lo spargimento di sale e ha preso contatti con sei ditte per avere ampia disponibilità di spazzaneve sul territorio comunale, dove la situazione risulta sotto controllo. Regolare il traffico sulla Via Cisa, per quanto sia consigliabile procedere con prudenza.



"I mezzi tre spazzaneve e quelli spargisale - spiega l'assessore Jacopo Alberghi - sono al lavoro da stanotte. Operai e Volontari di Protezione Civile del nostro Comune sono impegnati con la pulizia di strade e marciapiedi.

Si consiglia di limitare il più possibile gli spostamenti e di prestare la massima attenzione al fondo stradale, utilizzando solo mezzi con pneumatici adeguati".