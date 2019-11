Rubarono in una pizzeria, ladri seriali denunciati

Oltre ad essere denunciati per furto, saranno colpiti dal foglio di via del Questore e non potranno più far ritorno nella provincia della Spezia per tre anni.

Sarzana - Val di Magra - Al termine di un’indagine "lampo" la Polizia di Stato ha denunciato una coppia di Massa responsabile di un furto ai danni di una pizzeria di Sarzana, avvenuto la settimana scorsa. L’uomo e la donna, dopo essersi introdotti nottetempo nell’esercizio commerciale infrangendo il vetro della porta-finestra, avevano messo a soqquadro il locale, riuscendo a rubare solo pochi spiccioli dal fondo cassa. Immediato l’intervento della Squadra Volante e della Polizia Scientifica del Commissariato di Piazza Vittorio Veneto che ha consentito anche di reperire alcune impronte papillari latenti lasciate dai due delinquenti. A seguito di una breve indagine, nel corso della quale sono state esaminate anche le immagini di

alcune telecamere, gli investigatori sono risaliti all’identità dei due malviventi. I due, un uomo 50enne ed una donna 30enne, già conosciuti dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e stupefacenti, oltre ad essere denunciati per furto saranno colpiti dal foglio di via della Questura e non potranno più far ritorno nella provincia della Spezia per tre anni.