Rubano un portafogli al distributore. Messi davanti ai fatti restituiscono tutto

Sarzana - Val di Magra - Pensava di aver perso il borsello al distributore di benzina, in realtà gli era stato sottratto da una coppia che si era trovata a passare da quello stesso luogo. E' accaduto in Val di Magra, dove un trentenne sarzanese si è recato al commissariato della Polizia di Stato per denunciare la scomparsa dell'oggetto all'interno del quale custodiva 1.300 euro.

Nella ricostruzione dei fatti però la Polizia di Stato, supportata dalla sorveglianza del distributore, si è accorta di un altro elemento: una coppia è arrivata poco dopo il giovane e si è impossessata del borsello dopo averne studiato il contenuto.

Preso il malloppo si sono allontanati. I poliziotti li hanno rintracciati e nei confronti di marito e moglie, incensurati e sessantenni. La coppia messa di fronte alle proprie responsabilità dagli investigatori, restituivano spontaneamente il maltolto affermando di aver spedito per posta i documenti al titolare. Il sarzanese, rientrato in possesso del denaro e dei documenti, decideva di ritirare la querela.