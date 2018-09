Ruba una carta e preleva 300 euro, denunciato 33enne di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Prima di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Magra, il proprietario di una carta aveva pensato che i prelievi di cui gli era arrivato l’avviso fossero dovuti ad una clonazione della tessera. La realtà invece era molto più semplice: controllato bene dove fosse la propria carta, l’uomo si è infatti accorto che gli era stata asportata senza che se ne accorgesse. Si è quindi recato immediatamente in Stazione per formalizzare la denuncia ed ai militari è bastato poco per individuare il colpevole: è stato infatti sufficiente acquisire i filmati degli sportelli ATM in cui erano stati effettuati i prelievi per arrivare all’individuazione del responsabile, un 33enne residente in paese. Questi aveva effettuato prelievi per complessivamente trecento euro, in piccoli+e tranches, forse per non attirare l’attenzione con un ammanco consistente. Per lui è quindi scattata la denuncia per ricettazione. La carta è stata nel frattempo bloccata. La raccomandazione, in casi simili, è quella di avere sempre contezza su dove si trovino le proprie carte di credito e tessere bancomat, di tenere sempre il PIN ben separato dalla tessera e di bloccare immediatamente la carta al minimo dubbio, possibilmente attivando i servizi di allerta via SMS o email sull’avvenuto utilizzo.