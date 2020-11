Rotatoria piazza San Giorgio: il Comune di Sarzana affida l’incarico per la progettazione esecutiva

Sarzana - Val di Magra - Sarà l'ingegner Giovanni Zammori a curare progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di realizzazione della rotatoria stradale definitiva di piazza San Giorgio a Sarzana, per una spesa totale di 6mila785euro. "Considerato che la rotatoria stradale, così come realizzata, ha effettivamente contribuito alla fluidificazione del traffico, grazie all'eliminazione dei tempi di attesa dovuti ai semafori che erano originariamente collocati sull'incrocio stradale - scrive il il dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani nella redazione dell’atto - e che ciò ha comportato un miglioramento significativo delle code di autoveicoli e automezzi che, soprattutto negli orari di punta, si venivano a formare sulle vie Sobborgo Spina, Muccini e Sobborgo Emiliano, si può quindi ritenere terminato con buon esito il periodo di prova della rotatoria stradale provvisoria, rendendo necessario provvedere alla progettazione esecutiva di una rotatoria stradale definitiva in continuità a quanto già realizzato”.



“ L'esperimento partito per volontà dell'assessore Torri che, con delibera n. 611 del 02.07.2019 aveva affidato le operazioni preliminari necessarie alla progettazione e realizzazione di una viabilità provvisoria con rotatoria in piazza S. Giorgio - scrive l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi - ha traguardato il necessario periodo di valutazione con esito senz'altro positivo : la rotatoria di prova così come realizzata ha e ridurre conseguentemente la concentrazione di gas di scarico in un'area centrale della città. Ora è giunto il momento di dare il via ad un progetto definitivo che abbia anche l'ambizione di regalare alla piazza un restyling di qualità, come merita la porta di ingresso al centro storico. L'ufficio tecnico ha provveduto infatti ad affidare all'ingegner Giovanni Zammori la progettazione esecutiva e la direzione lavori della definitiva rotatoria di Piazza San Giorgio, secondo un cronoprogramma che prevede la consegna

degli elaborati entro la fine del mese di dicembre e conseguentemente l'affidamento dei lavori entro la metà di gennaio 2021”. Esprime soddisfazione anche l'assessore Stefano Torri che dice:"I tempi sono maturi per rendere definitivo quello che in termini di snellimento e fluidificazione del traffico è un successo della nostra Amministrazione" .