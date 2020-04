Romito piange Passaglia, un passato nella Legione straniera

Sarzana - Val di Magra - Romito dice addio a Giacomo Passaglia, classe 1933, spentosi ieri all'ospedale Sant'Andrea positivo al Covid-19. Passaglia era conosciuto come Il legionario, visti i suoi trascorsi nella Legione straniera, un passato che raccontava spesso con passione e dovizia di particolari. Ancora ragazzino, diede il suo contributo alla Resistenza. “Uomo tutto di un pezzo,g rande lavoratore, innamorato del suo paese Romito Magra, per cui si è sempre impegnato e per cui cercava di darsi sempre da fare – lo ricorda Giuseppe Mori, ex amministratore comunale -. Un uomo che ha vissuto una vita intensa, sempre lavorando. Fu anche lo storico autista di Albino Buticchi ai tempi in cui questi era presidente del Milan. Ci mancherà, ci mancheranno le sue telefonate, i suoi rimproveri quando vedeva qualcosa che non andava nel paese, ci mancheranno il suo sorriso, la sua voglia di fare, il suo entusiasmo”. Accorato anche il ricordo di Carlo Canese, presidente della Pubblica assistenza Humanitas di Romito, di cui Passaglia era socio ed ex consigliere. “Era stato consigliere tanti anni fa ma tutti i giorni si interessava sulla situazione della nostra associazione. Con lui va via un pezzo di storia della Pa. Grazie Giacomo per il tuo contributo che hai sempre dato, buon viaggio, ci stringiamo alla famiglia”.



