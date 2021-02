Ristrutturazione senza Scia, i Forestali sequestrano quattro fabbricati

Sarzana - Val di Magra - Scatta il sequestro di un cantiere edile, a Castelnuovo Magra, aperto senza permessi. E' la nuova azione dei Carabinieri forestali di Sarzana che nella giornata di ieri hanno proceduto a sequestrare 4 fabbricati nei pressi del villaggio turistico Ippotur.

In una nota dei Forestali si legge: "Gli accertamenti erano in corso già da alcuni giorni, ma il quadro della situazione è stato definito grazie ad un sopralluogo effettuato ieri pomeriggio dai Carabinieri forestali di Sarzana in collaborazione con i Carabinieri della stazione territoriale di Castelnuovo Magra e con il personale dell’Ufficio tecnico comunale. Nei fabbricati sequestrati erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia avviati senza presentare la Segnalazione di inizio attività al Comune. I lavori comprendevano anche interventi strutturali iniziati senza presentare il progetto strutturale (deposito sismico) attestante il raggiungimento dei requisiti di resistenza sismica previsti dalla norma".

"La violazione delle norme antisismiche comporta una denuncia penale - conclude la nota -, da qui il sequestro del cantiere per interrompere la violazione, la mancanza della SCIA comporta invece l’apertura di un procedimento amministrativo con applicazione di una sanzione amministrativa".