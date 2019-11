Rischio furti in zona asilo, se ne parla in consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - “Si avvisano tutti i genitori di non lasciare borse e portafogli in macchina a causa di furti”. Lo si legge in un avviso affisso all'asilo comunale in località Prati di Vezzano, dove nei giorni scorsi si è verificato appunto un furto all'ora del recupero dei bambini da parte delle famiglie. Il fatto non ha mancato di suscitare reazioni politiche. In particolare, il Movimento cinque stelle, con il consigliere capogruppo Tiziano Pucci, ha presentato un'interpellanza, rivolta al sindaco e al comandante della Municipale, per avere chiarezza. “Martedì 19 novembre – scrive Pucci - siamo venuti a conoscenza che in via Aldo Moro davanti alla scaletta che conduce all'asilo si è verificato un furto. Sconosciuti hanno sfondato il vetro dell'auto parcheggiata, asportando la borsa posta sul sedile del passeggero. Siamo stati informati che non è la prima volta che si verifica tale fenomeno, tanto da indurre i responsabili dell'asilo ad affiggere un messaggio informativo all'interno della struttura. Inoltre, siamo riusciti a sapere che tale situazione si protrae da almeno due anni e che quantomeno verbalmente l'amministrazione ne sia stata informata. Siamo sconcertati, riteniamo inammissibile che fatti di tale gravità possano avvenire in un momento della vita quotidiana delle famiglie”. Di qui la richiesta di sapere quanti furti siano stati commessi in zona asilo negli ultimi cinque anni, quando è stato perpetrato il primo colpo di questo tipo, quali provvedimenti sono stati intrapresi di Palazzo civico e Municipale e, si legge, “entro quanto tempo la cittadinanza potrà ritenere il rischio definitivamente eliminato”.