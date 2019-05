Riscaldamento accesi per sei ore, Sarzana si adegua alle temperature

Sarzana - Val di Magra - Da oggi 8 maggio e fino a domenica 12 maggio compreso il sindaco Cristina Ponzanelli ha autorizzato l'estensione dell'orario di accensione di tutti gli impianti di riscaldamento sul territorio cittadino per 6 ore giornaliere. Il Comune di Sarzana rientra infatti nella zona climatica D per cui l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come indicato all'art. 4, comma 2 del DPR 16/04/2013 n. 74, è consentito per 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile. Al di fuori di tali periodi, come previsto dall'art. 3 del suddetto art. 4, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.



Come indicato all'art. 5 del suddetto DPR n. 74, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. Alla luce dell'abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni, ed a seguito delle numerose richieste dei cittadini, si ritiene che sussistano valide ragioni per concedere la possibilità di accensione di tutti gli impianti di riscaldamento sul territorio cittadino, a partire dal giorno mercoledì 8 maggio fino al giorno domenica 12 maggio compreso, per 6 ore giornaliere”.