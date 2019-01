Rimpatrio per un giovane marocchino, portato all'aeroporto di Bologna dai Carabinieri

Sarzana - Val di Magra - Ieri i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Magra hanno accompagnato all’aeroporto di Bologna, dove è stato imbarcato su un volo diretto in Marocco, un 22enne marocchino, noto alle forze dell’ordine per precedenti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato infatti sorpreso dai militari, nel corso di un servizio di contrasto proprio al fenomeno dello spaccio.



Risultato clandestino e sprovvisto di documenti di identificazione, il maghrebino è stato quindi accompagnato presso l’Ufficio immigrazione della Questura della Spezia. La collaborazione fra uomini dell’Arma e colleghi della Polizia di Stato ha consentito l’emissione immediata di un Decreto di espulsione dal territorio nazionale da parte del Questore e il conseguente accompagnamento al posto di frontiera aeroportuale dello scalo del capoluogo emiliano, da cui è stato imbarcato su un volo diretto in patria nel corso della notte. Non potrà rientrare in Italia per i prossimi dieci anni, pena l’immediato arresto.