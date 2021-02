Rimosse piante pericolanti, strada riaperta a Falcinello

Sarzana - Val di Magra - E' stata riaperta in giornata la strada di Falcinello all'altezza del bivio con la località “Ri” che era stata chiusa ieri a causa della caduta di un albero. Oggi l'assessore ai lavori pubblici di Sarzana Campi ha comunicato: “La strada è stata riaperta, grazie agli operatori che con pazienza e abilità hanno ben operato nel rimuovere ben quattro piante pericolanti. Grazie a Don Ercole che si è prodigato per risolvere il problema causato da alberi di proprietà della Parrocchia. Grazie ai Falcellinesi che hanno portato pazienza per un giorno. Su certi lavori non si può scherzare nè andare di fretta. E soprattutto il territorio collinare deve tornare ad essere abitato, curato e amato , perché il dissesto nasce anche dall’ abbandono”.