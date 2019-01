Rifiuti abbandonati nei bidoni della chiesa, i parrocchiani: "Basta inciviltà"

Sarzana - Val di Magra - Gli incivili non vanno in vacanza, né tantomeno hanno rispetto dei luoghi sacri. La dimostrazione arriva da San Lazzaro da dove oggi è partito l'appello di Andrea Moruzzo, parrocchiano e membro del centro culturale “Don Vincenzo Musso”, che tramite Facebook ha denunciato come molte persone utilizzino in modo improprio i bidoni che si trovano dietro la chiesa lasciando lì la propria spazzatura.



“I bidoni ci sono – spiega Moruzzo – ma sono ad uso esclusivo del cimitero e non di pubblico utilizzo. La situazione è diventata davvero indecente, soprattutto durante le feste, e giorno dopo giorno sempre più gente porta la sua "rumenta" senza nemmeno differenziarla, compreso il vetro, nonostante non sia presente il bidone apposito. I bidoni sono spesso stracolmi di immondizia di ogni tipo e ormai anche rotti. Così facendo il vento porta la spazzatura dappertutto, causando inquinamento e sporcando l'area intorno alla chiesa.



La colpa? Sicuramente dell'inciviltà dei cittadini sarzanesi – sottolinea - ma anche di quelli di Fosdinovo, i quali, molto tranquillamente, passano con la macchina dietro la chiesa, lanciano il loro sacchetto, e ripartono belli contenti. E se provi a spiegargli come vanno le cose, ti rispondo anche con tanto di insulti”.