Ricerche senza sosta per ritrovare il 95enne amegliese scomparso

Vigili del Fuoco e Soccorso alpino sul posto. Nel pomeriggio si alzeranno in volo i droni per rintracciare l'anziano.

Sarzana - Val di Magra - Proseguono senza sosta le ricerche dell'anziano 95enne scomparso da casa ormai due giorni fa. L'uomo si è allontanato dalla sua abitazione di Ameglia, dove vive con la famiglia, nella giornata di lunedì uscendo senza documenti.

A dare l'allarme è stato il figlio e nella notte tra lunedì e martedì sono partite le ricerche. Sono stati mobilitati uomini e mezzi. Nella giornata di ieri squadre di terra dei Vigili del Fuoco, Soccorso alpino, l'unità cinofila di Modena, l'elicottero e i droni hanno battuto palmo a palmo l'intera zona di ricerca al momento concentrata sul territorio amegliese con tappa base al cimitero.



Quando i velivoli non hanno più potuto perlustrare l'area in mancanza della luce, i pompieri, il Soccorso alpino e l'unità cinofila hanno continuato con le ricerche a terra. Il lavoro dei soccorritori non si è fermato neanche questa mattina, anche se i cani molecolari sono stati fatti rientrare per un'altra operazione, e nel pomeriggio si alzeranno nuovamente in volo i droni.



