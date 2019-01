Razzia in un ristorante di Piazza Matteotti a Sarzana

La rabbia scorre sui social. Il commento: "Oltre ai danni, al disordine, ai furti, si sono organizzati una bella cena per questa sera".

Sarzana - Val di Magra - Non c'è pace per i ristoratori della Val di Magra che incassano un nuovo colpo messo a segno da qualche mano lesta. Ed è anche il questo caso, il social network Facebook, la piazza alla quale in molti si rivolgono per denunciare il maltolto.

L'episodio di cronaca è terribile quanto semplice ma a destare preoccupazione è il luogo preso di mira: un ristorante noto, l'Ottone Primo, nella centralissima Piazza Matteotti.

Ed è una famigliare dei gestori a sfogarsi sui social per quanto accaduto. Nel colpo sarebbero stati asportati anche una gran quantità di alimenti.

"Oltre ai danni, al disordine, ai furti, si sono organizzati una bella cena per questa sera - scrivono dal ristorante -. Probabilmente ci vorrebbe più sicurezza e più controllo nella nostra bella città. Ciò che è accaduto è grave, vergognoso, amareggiante. Pur non rimpiangendo l’amministrazione precedente, abbiamo subito un furto in pieno centro passando e uscendo dalla porta principale. La pista di pattinaggio copre completamente il portico e l’entrata del nostro ristorante, così i ladri hanno potuto agire indisturbati. Cambia la banda ma la musica è sempre la stessa".



Per i ristoratori della Val di Magra è un periodo decisamente complesso ma non solo perché nelle recenti razzie è stato preso di mira anche il Moderno, il Comune e diverse attività commerciali (clicca qui e qui ).

Senza dimenticare l'ultimo, in ordine di tempo, dove nell'attività "Il bacio" ignoti si sono portati via anche i lecca lecca (cilicca qui).