Rincasano e trovano la fine del mondo. Cane sotto choc, forse colpito dai malfattori. Sparisce anche la fede nuziale.

Sarzana - Val di Magra - Incursione con razzia di gioielli e casa a pezzi a Sarzana. E' successo nella serata di ieri, venerdì, in un'abitazione di Via Camponesto, a breve distanza dall'imbocco (lato città) del Viale XXV Aprile, il 'vialone' di Marinella. La famiglia che risiede nell'abitazione - due adulti e un ragazzino - quando è rientrata dalla serata passata fuori ha trovato l'inferno. La casa letteralmente sottosopra, unita naturalmente alla sensazione di profonda violazione per il fattaccio. I malfattori non hanno portato via soldi, ma hanno fatto piazza pulita di preziosi, compresa la fede nuziale della signora, lasciandosi alle spalle una bella scia di danni. Tra questi anche il doppi vetri della finestra del salotto, sfondati per irrompere nell'abitazione.



Sotto choc e dolorante a una zampa - forse colpita dai razziatori - la cagnetta di casa. E l'infausto spettacolo ha profondamente toccato e spaventato il bambino. Stamattina è stata fatta regolare denuncia con l'auspicio che si possano rintracciare i responsabili del reato, magari con l'aiuto dell'impianto di videosorveglianza di un vicino concessionario di automobili.



La notizia del furto ha fatto il giro dei social scatenando l'ira di tanti sarzanesi. C'è chi invita ad armarsi e prepararsi a farsi giustizia da soli, chi sprona l'amministrazione comunale a vigilare di più e chi auspica un cambio di rotta a livello nazionale con il voto del 4 marzo.