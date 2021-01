Rapina e reati contro al patrimonio, sconterà due anni di carcere

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota operativa di Sarzana, su disposizione dall’Autorità Giudiziaria spezzina, hanno rintracciato e arrestato un operaio 40enne a cui carico pendeva un ordine di carcerazione per una rapina in concorso, commessa a Castelnuovo Magra a giugno del 2016.

L’uomo, ben conosciuto alle forze dell’ordine per aver commesso altri reati contro il patrimonio, deve infatti scontare una condanna complessiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione.

Ieri, è stato rintracciato dai militari di Sarzana, che, dopo le formalità di rito in caserma, lo hanno tradotto al carcere della Spezia.