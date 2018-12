Rapina a Santo Stefano, arrestato prende a pugni i carabinieri

Sarzana - Val di Magra - Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano Magra hanno arrestato, per rapina un marocchino 45enne irregolare. L’uomo, all’interno di un supermercato, si era infatti impossessato di merce varia, tra cui accessori per cellulari, utensili e vino, tentando di dileguarsi; notato da una guardia giurata in servizio di antitaccheggio, si era dato alla fuga ma era stato raggiunto da una pattuglia di Carabinieri, allertati dal personale del negozio. Raggiunto a breve distanza, il fuggitivo ha reagito con strattoni e pugni, nel tentativo di divincolarsi ma ha così aggravato la propria posizione, giacché il furto si è tramutato in rapina. È stato quindi tratto in arresto e ha trascorso la notte in camera di sicurezza, comparendo stamattina dinanzi al giudice per il giudizio direttissimo. La refurtiva, per un valore di oltre trecento euro, è stata recuperata e restituita all’avente diritto.